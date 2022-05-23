Войска РФ повредили магистральный газопровод на Донбассе. Под угрозой снабжение газом Донецкой области
На границе Луганской и Донецкой областей, при попытке отрезать Луганщину от трассы Лисичанск - Бахмут, россияне повредили магистральный газопровод диаметром 1200 мм.
Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Telegram-канале.
Давление в трубе упало с 15 до 5 атм, что ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение Донецкой области. Добраться до разгерметизированного участка крайне сложно из-за боевых действий.
Напомним, ранее сообщалось, что Северодонецк остался без газа, так как оккупанты перебили магистральный газопровод обстрелом.
Также мы писали, что войска РФ взорвали мост в Луганской области.
Вместе с тем, ранее Гайдай говорил, что под контролем Украины остались около 10 процентов Луганской области.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.
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