Оккупанты обстрелами повредили газопровод. Иллюстративное фото: facebook.com/mcfire76

На границе Луганской и Донецкой областей, при попытке отрезать Луганщину от трассы Лисичанск - Бахмут, россияне повредили магистральный газопровод диаметром 1200 мм.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Telegram-канале.

Давление в трубе упало с 15 до 5 атм, что ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение Донецкой области. Добраться до разгерметизированного участка крайне сложно из-за боевых действий.

россияне повредили магистральный газопровод диаметром 1200 мм

Напомним, ранее сообщалось, что Северодонецк остался без газа, так как оккупанты перебили магистральный газопровод обстрелом.

Также мы писали, что войска РФ взорвали мост в Луганской области.

Вместе с тем, ранее Гайдай говорил, что под контролем Украины остались около 10 процентов Луганской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

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