На границе Луганской и Донецкой областей, при попытке отрезать Луганщину от трассы Лисичанск - Бахмут, россияне повредили магистральный газопровод диаметром 1200 мм.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Telegram-канале.

Давление в трубе упало с 15 до 5 атм, что ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение Донецкой области. Добраться до разгерметизированного участка крайне сложно из-за боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что Северодонецк остался без газа, так как оккупанты перебили магистральный газопровод обстрелом.

Также мы писали, что войска РФ взорвали мост в Луганской области.

Вместе с тем, ранее Гайдай говорил, что под контролем Украины остались около 10 процентов Луганской области.

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