Луганская область сдерживает огромный натиск РФ, что позволяет оттеснять врага в других направлениях - Гайдай
Россия бросила все силы, чтобы выйти на административную границу Луганской области. Но противник будет считать победой и захват Северодонецка или перерезание трассы Лисичанск-Бахмут.
Об этом сообщает луганский губернатор Сергей Гайдай.
По его словам, Северодонецк постоянно обстреливают "Градами", минометами, танками, страдает гражданская инфраструктура.
В Попасной и Белогоровке враг продолжает постоянные попытки прорвать оборону чтобы перерезать трассу.
В Горской громаде, Катериновке, Золотом - круглосуточные попытки прорвать линию обороны.
"Постоянные обстрелы, авиаудары, попытки от прорывов от роты до батальона, но пока у противника нет успехов", - говорит Гайдай.
Также он подтвердил, что после подрыва моста между Северодонецком и Лисичанском, остался один проезд между городами, он простреливается. И хотя это "очень рискованно, но по нему вывозят людей и подвозят грузы".
Гайдай называет Луганскую область "форпостом", который сдерживает "огромный натиск российской армии". Это "и российские войска, и "ЛНР-ДНР" и кадыровцы, и "малые народы". Пока это происходит, украинская армия может оттеснять противника в Харьковской и Донецкой областях.
При этом наличие в армии врага "ЛНРовцев-предателей" усложняет оборону региона, потому что они "знают каждую дорогу, каждый мост".
"Чтобы начать контрнаступление, надо дать возможность удержать фланги, перевооружить бригады и идти в наступление. Освободить село и положить там армию - тоже не выход", - говорит губернатор.
Ранее Гайдай заявлял, что захватив Луганскую область, российские войска пойдут дальше на Донецкую.
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