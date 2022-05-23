Россия бросила все силы, чтобы выйти на административную границу Луганской области. Но противник будет считать победой и захват Северодонецка или перерезание трассы Лисичанск-Бахмут.

Об этом сообщает луганский губернатор Сергей Гайдай.

По его словам, Северодонецк постоянно обстреливают "Градами", минометами, танками, страдает гражданская инфраструктура.

В Попасной и Белогоровке враг продолжает постоянные попытки прорвать оборону чтобы перерезать трассу.

В Горской громаде, Катериновке, Золотом - круглосуточные попытки прорвать линию обороны.

"Постоянные обстрелы, авиаудары, попытки от прорывов от роты до батальона, но пока у противника нет успехов", - говорит Гайдай.

Также он подтвердил, что после подрыва моста между Северодонецком и Лисичанском, остался один проезд между городами, он простреливается. И хотя это "очень рискованно, но по нему вывозят людей и подвозят грузы".

Гайдай называет Луганскую область "форпостом", который сдерживает "огромный натиск российской армии". Это "и российские войска, и "ЛНР-ДНР" и кадыровцы, и "малые народы". Пока это происходит, украинская армия может оттеснять противника в Харьковской и Донецкой областях.

При этом наличие в армии врага "ЛНРовцев-предателей" усложняет оборону региона, потому что они "знают каждую дорогу, каждый мост".

"Чтобы начать контрнаступление, надо дать возможность удержать фланги, перевооружить бригады и идти в наступление. Освободить село и положить там армию - тоже не выход", - говорит губернатор.

Ранее Гайдай заявлял, что захватив Луганскую область, российские войска пойдут дальше на Донецкую.

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