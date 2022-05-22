Единственная действующая в России рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор", вероятно, была переброшена на Северодонецкое направление наступления на Донбасс, предполагает британская разведка. Об этом пишет разведка Великобритании.

Такая техника была на вооружении только Центральной группировки войск (CGF), которая ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения.

"Терминатор" - российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием.

Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.

Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов", они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию в районе Северодонецка, заключает британская разведка.

Фото: Twitter/Ministry of Defence

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