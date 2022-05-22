Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение, в котором назвал ситуацию на Донбассе "чрезвычайно тяжёлой" и заявил, что враг пытается наступать на Славянск и Северодонецк, но ВСУ отбивают атаки.

Главное из заявлений Зеленского:

"Сегодня День науки и День Европы. Поздравляю наших ученых, которые, несмотря на все трудности, работают, чтобы Украина сохранила и развила свой научный потенциал. Слова благодарности всем, кто прилагает усилия, чтобы Украина наконец-то стала частью объединенной Европы. Все наши дипломаты и государственные служащие, которые за считанные недели должны выполнить задачу, которую другие государства преодолевали годами". "В Киеве провел переговоры и поблагодарил премьер-министра Португалии за всю ту поддержку, которую оказывают Украине. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России. Португалия готова приобщиться к восстановлению украинских школ и детских садов". "Благодарен президенту Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов". "В разговоре с премьер-министром Италии основное внимание уделили ситуации на поле боя и тому, как можно ускорить победу. Согласились, что должен быть ускорен шестой пакет санкций против России". "Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить нас. На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, армия России пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление". "215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 30 посмертно". "Война продолжается. Она не закончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти к победе. Возможно, кому-то в тыловых городах кажется, что о войне можно забыть, стать беззаботным, небрежным. Но нет. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. И каждый из нас должен ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне".

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте по состоянию на субботу, 21 мая. Он сказал, что самое сложное положение сейчас на фронте в направлении Бахмута в Донецкой области, куда россияне перебросили дополнительные силы.

Также "Страна" сообщала, что войска России наступают в Донецкой области и пытаются остановить ВСУ под Харьковом.