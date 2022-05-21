Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте по состоянию на субботу, 21 мая. Он сказал, что самое сложное положение сейчас на фронте в направлении Бахмута, что в Донецкой области, куда россияне перебросили дополнительные силы.

По его словам, они пытаются наступать к западу и северу от Попасной. Арестович назвал ситуацию "неприятной".

"Где у нас самая напряженная задница - это Попасная в сторон Бахмута", - заявил советник главы ОП.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.