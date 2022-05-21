Войска России наступают в Донецкой области и пытаются остановить ВСУ под Харьковом. Сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 21 мая. В ней говорится, что российские войска пытаются остановить продвижение ВСУ в сторону границы с РФ под Харьковом и ведут наступление в Донецкой области.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- Противник наносит удары по ВСУ в Харьковской области, пытаясь остановить их продвижение в сторону российской границы.
- Идет подготовка к наступлению в сторону Славянска и Барвенково - обстрелам подверглись районы Долгенького и Великой Камышевахи.
- Враг пытается выйти на административные границы Луганской области. Сильные удары наносятся по Врубовке и Бахмуту.
- Противник продолжает подготовку к наступлению на Лиманском направлении.
- При поддержке авиации и артиллерии оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Липовое, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Ранее мы писали, что Сумскую область сегодня обстреливают из ракетных систем и артиллерии.
Также "Страна" сообщала, что во Львов доставили раненых мирных жителей из Донецкой и Луганской областей.
По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.
Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.
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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.