В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 21 мая. В ней говорится, что российские войска пытаются остановить продвижение ВСУ в сторону границы с РФ под Харьковом и ведут наступление в Донецкой области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник наносит удары по ВСУ в Харьковской области, пытаясь остановить их продвижение в сторону российской границы. Идет подготовка к наступлению в сторону Славянска и Барвенково - обстрелам подверглись районы Долгенького и Великой Камышевахи. Враг пытается выйти на административные границы Луганской области. Сильные удары наносятся по Врубовке и Бахмуту. Противник продолжает подготовку к наступлению на Лиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Липовое, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Ранее мы писали, что Сумскую область сегодня обстреливают из ракетных систем и артиллерии.

Также "Страна" сообщала, что во Львов доставили раненых мирных жителей из Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.