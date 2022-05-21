В субботу, 21 мая, российские оккупанты обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем Телеграм-канале.

"Почти в 9 утра Россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольской общины. Также свыше часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района", - написал Живицкий.

Напомним, сегодня утром по Сумской области россияне нанесли огонь из артиллерии с территории РФ. Обошлось без потерь. Прилеты пришлись по Эсманской общине Шосткинского района. А вчера вечером украинские пограничники слышали перестрелку на территории РФ недалеко от границы.

Несмотря на вывод войск с севера Украины, Россия регулярно обстреливает эти приграничные территории. На днях армия России пять раз обстреляла Сумскую область и дважды Черниговскую.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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