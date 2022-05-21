По Сумской области сегодня утром россияне нанесли огонь из артиллерии с территории РФ. Обошлось без потерь.

Об этом сообщает губернатор Дмитрий Живицкий.

Прилеты пришлись по Эсманской общине Шосткинского района.

А вчера вечером украинские пограничники слышали перестрелку на территории РФ недалеко от границы.

"Надеюсь, орки там перестреляли друг друга", - пишет губернатор.

Несмотря на вывод войск с севера Украины, Россия регулярно обстреливает эти приграничные территории. На днях армия России пять раз обстреляла Сумскую область и дважды Черниговскую.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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