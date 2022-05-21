Черниговская область днем 21 мая подверглась минометному обстрелу с территории РФ. Потерь среди личного состава и техники нет.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

В районе 12 часов дня зафиксировано девять прилетов из, вероятно, миномета 120 мм калибра в направлении села Гремяч.

В это же время россияне шесть раз нанесли удар из минометов и артиллерии в направлении Николаевки.

Военные не пострадали, о потерях среди гражданских также нет информации.

Напомним, что сегодня утром Россия также нанесла удар из артиллерии по соседней Сумской области.

Также Россия нанесла удар по военному объекту в Ровенской области.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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