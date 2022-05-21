Россия нанесла удар по Ровенской области - губернатор
В субботу, 21 мая, по территории Ровенской области был нанесен ракетный удар.
Об этом сообщает глава областной администрации Виталий Коваль.
По его данным, поражен объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются.
Ранее мы писали, что украинская ПВО сбила крылатую ракету над Львовской областью.
По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.
Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.
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