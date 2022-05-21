Сенатор-республиканец Митч Макконнелл, который недавно побывал в Киеве, заявил, что США помогут Киеву снять морскую блокаду.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

По его словам, это заложено в новый пакет военной помощи на 40 миллиардов, который Сенат утвердил позавчера.

"Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке", - сказал Макконнелл.

Что именно туда заложено - сенатор не уточнил, но ранее американские СМИ сообщали о возможных поставках противокорабельных ракет Harpoon, которые могут поражать цели в море на 300 километров.

Также вчера журналисты сообщили о планах поставок Украине стратегических ЗРК Patriot, которые могут сбивать самолеты и ракеты. Официально эти планы не подтверждены Белым домом.

"Страна" детально разбиралась, почему так важен одесский порт и как его могут деблокировать.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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