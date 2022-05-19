Западные дипломаты заявляют, что открытие украинских портов не является "практической опцией" в ближайшие полгода.

Об этом пишет The Economist.

Также издание приводит высказывание неназванного украинского дипломата:

"Нет никакого смысла в том, чтобы эскортировать торговые корабли, если никто не готов стрелять по русским".

Ранее мы писали, что Украина закрыла захваченные Россией морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон "до восстановления контроля над ними".

Также "Страна" сообщала, что в РФ ответили ООН на призыв открыть доступ к портам Украины. Для этого требуют снять часть санкций.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.