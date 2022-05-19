США планируют передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" для преодоления российской блокады Черного моря.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на собственные источники.

Три американских чиновника и два источника в Конгрессе заявили, что Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет: "Harpoon" ("Гарпун") производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg и Raytheon Technologies.

Дальность стрельбы этих ракет достигает 300 км.

Агентство отмечает, что есть ряд проблем, которые замедляют передачу ракет Украине. Главная из них состоит в том, что "Harpoon" - ракета морского базирования, и запустить ее с берега технически сложно. Но два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, включая снятие пусковой установки с американского корабля.

Военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк сказал агентству Reuters, что от 12 до 24 противокорабельных ракет "Harpoon" будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям и убедить Москву снять блокаду.

"Если Путин будет упорствовать, Украина может вывести из строя крупнейшие российские корабли, поскольку им негде спрятаться в Черном море", - заявил Кларк.

Напомним, Зеленский просит США о высокоточных дронах и противокорабельных ракетах для разблокирования украинских портов.

Также "Страна" подробно рассказывала, как Украина и Запад могут разблокировать черноморские порты.