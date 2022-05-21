После того, как Италия передала в Украину свои предложения по окончанию войны с Россией, премьер-министр страны Марио Драги позвонил Владимиру Зеленскому.

Об этом президент Украины написал в Facebook.

Зеленский сообщил об обсуждении с премьером Италии деблокады морских портов, военного сотрудничества и санкций против России.

"Итальянский план Зеленский не упомянул. Но вряд ли главы государств обошли эту тему вниманием - учитывая, что документ в Украину прислали буквально на днях", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как и почему Украину и Россию Запад хочет вновь усадить за стол переговоров.

Также мы писали, что в России заявили о возможности вернуться к переговорам, "когда выразит готовность Киев".

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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