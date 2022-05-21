Оккупационные власти в Мариуполе хотят создать в разрушенном городе "добровольческие дружины". Горожан, которые остались в Мариуполе, хотят привлечь к патрулированию улиц вместе с российскими военными и боевиками из "ДНР".

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Заместитель "гауляйтера" Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении "добровольных дружин", - написал в своем Telegram-канале Андрющенко.

По его словам, оккупанты планируют привлечь мужчин Мариуполя к патрулированию города вместе с российскими военными и боевиками так называемой "народной милиции ДНР".

Источники советника мэра говорят, что цель такого патрулирования - усиление поиска активистов, коммунальщиков, учителей и других специалистов, а также "мягкая" подготовка к мобилизации.

Андрющенко добавил, что от оккупационной власти распространяется информация о введении в Мариуполе с сентября этого года призыва в "армию ДНР".

Скриншот: Telegram/Андрющенко Time

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