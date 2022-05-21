Оккупанты в Мариуполе создают "добровольческие дружины" из местных и готовятся мобилизовать мужчин в городе
Оккупационные власти в Мариуполе хотят создать в разрушенном городе "добровольческие дружины". Горожан, которые остались в Мариуполе, хотят привлечь к патрулированию улиц вместе с российскими военными и боевиками из "ДНР".
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Заместитель "гауляйтера" Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении "добровольных дружин", - написал в своем Telegram-канале Андрющенко.
По его словам, оккупанты планируют привлечь мужчин Мариуполя к патрулированию города вместе с российскими военными и боевиками так называемой "народной милиции ДНР".
Источники советника мэра говорят, что цель такого патрулирования - усиление поиска активистов, коммунальщиков, учителей и других специалистов, а также "мягкая" подготовка к мобилизации.
Андрющенко добавил, что от оккупационной власти распространяется информация о введении в Мариуполе с сентября этого года призыва в "армию ДНР".
Скриншот: Telegram/Андрющенко Time
По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.
Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.