Россияне в очередной раз пытались переправиться через реку Северский Донец для наступления на Донбассе. Для этого оккупанты пытались навести понтонный мост у села Серебрянка, что на границе Донецкой и Луганской областей. Но попали под удар Вооруженных сил Украины, которые разбили их.

Об этом сообщает пресс-служба 30-й Отдельной механизированной бригады.

Бригада публикует видео с места неудавшейся переправы. Утверждается, что противник потерял как минимум одну батальонно-тактическую группу, а также оборудование для наведения понтонных мостов. Когда снято видео - не сообщается, однако это, скорее всего, май, судя по буйной зелени.

Скриншот: Facebook/30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

На видео видно несколько оставленных машин, затопленный как минимум один танк и части понтонной переправы, а также изрешеченная артиллерийскими ударами земля.

Серебрянка находится в районе Ямполя и Северска. Генштаб сегодня сообщал, что по этой линии РФ пошла в наступление.

Скриншот: Google Maps

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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