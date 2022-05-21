Украина после окончания войны будет еще как минимум 5-7 лет заниматься разминированием территорий.

Об этом заявила замминистра внутренних дел Мери Акопян в эфире телемарафона.

"Исходя из того, что один день активных боевых действий равен 30 дням разминирования, по самым оптимистическим прогнозам нам необходимо 5-7 лет до полного разминирования", - сказала Акопян.

Ранее в ГСЧС озвучивали более пессимистичный сценарий - 10 лет разминирования.

По данным спасателем, в разминировании нуждается половина территории Украины.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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