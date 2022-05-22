Украинское командование публикует видео уничтожения российского крупнокалиберного самоходного миномёта Тюльпан. С его помощью оккупанты уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском и разрушали дома Северодонецка.

"Артиллеристы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила сначала выманили его из ангара, а затем уничтожили", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Національна гвардія України

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что уничтожить эту установку получилось с помощью "наводки" от российских пропагандистов.

Один из журналистов снял сюжет о боевых действиях в том районе, показав, где находится установка. Благодаря этому украинские военные смогли уничтожить технику.

Скриншот: Telegram/Сергій Гайдай / Луганська ОДА

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.