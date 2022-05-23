В ночь с 22 на 23 мая американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 22 мая Россия добилась лишь минимальных успехов на востоке Украины.

Об этом Институт сообщает в Facebook.

По данным Института изучения войны, российские войска, вероятно, готовятся возобновить наступление на южном направлении.

Вчера войска РФ продолжали наземные атаки в районе Северодонецка, но 22 мая никаких подтвержденных продвижений в этом районе не было, сообщает Институт.

Наступление на город оккупанты ведут с востока (Пурдовка, Щедрищево), севера (Рубежное), запада (через Белогоровку) и юга (через Попасную). Российские войска с 20 мая наступают к северу и западу от Попасной. Там бои продолжаются в районе Тошковки, Камышевахи, Триполья и Васильевки. Подтверждается захват противником Владимировки. Как сообщает "Институт изучения войны", силы, атакующие из Попасной, стремятся, во-первых, завершить окружение Северодонецка с юга. Во-вторых - продвинуться на запад в сторону Бахмута через Триполье, Липово и Васильевку.

Также сообщается, что оккупационные силы в Мариуполе продолжали проводить строгие процедуры фильтрации и депортации.

Кроме того, по данным экспертов организации, российские силы сосредоточились на удержании своих позиций к северу от Харькова и 22 мая обстреляли украинские позиции.

Противник отвоевал у ВСУ часть позиций к северу от Харькова - в том числе недавно освобожденное село Рубежное вблизи границы с Россией. Для недопуска украинских сил к границе враг выдвинул подразделения 6-й общевойсковой армии и Балтийского флота РФ.

"Российские войска могут в ближайшем будущем перебросить части 1-й танковой армии на север от Харькова", - пишет Институт.

Также укрепляется западный берег Северского Донца для недопущения продвижения ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.