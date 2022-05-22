Россия продолжает обстрелы Харькова и населенных пунктов области, а также готовится к наступлению в Изюмском районе.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

В результате обстрела Салтовки ранения получили 5 мирных жителей.

Под огонь также попали Лозовский район, пгт. Шевченково и Чугуевский районы – 3 раненых. Еще 3 ранены в городе Дергачи.

Враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

В Изюмском районе российские войска готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. ВСУ удерживают позиции.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что войска России пытаются остановить ВСУ под Харьковом.

За минувшие сутки в Харьковской области 20 раненных из-за обстрелов РФ.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.