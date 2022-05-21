Прокуратура Харьковской области обвиняет жителя оккупированного Изюма в коллаборационизме. По данным правоохранителей, мужчина занимался распределением оккупационной "гуманитарной помощи".

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 42-летний житель Изюма добровольно занял должность так называемого "начальника медицинской службы - службы медикаментов" при оккупационной власти. На посту мужчина занимался учетом и распределением лекарств в качестве "гуманитарной помощи" от российских представителей.

Мужчине заочно объявлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование проводит главное управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Скриншот: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Ранее "Страна" писала, что полиция задержала жителя Бучанского района, который во время оккупации передавал врагу данные о ветеранах АТО.

Также мы рассказывали, что в Киеве полицейские задержали двух айтишников из Донецкой области. Им объявили о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности. За это злоумышленникам грозит по пять лет тюрьмы.