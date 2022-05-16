В Киеве полицейские задержали двух айтишников из Донецкой области. Им объявили о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности. За это злоумышленникам грозит по пять лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей столицы.

Мужчинам вменяют "предоставление государству-агрессору и незаконным органам власти, созданным на временно-оккупированной территории, услуг в сфере информационных технологий".

Двое предпринимателей с марта по май обеспечивали функционирование программного обеспечения для РФ и "ЛДНР", считает следствие.

По месту их работы провели обыски, изъяли документы, деньги, флеш-носители и серверы.

Уроженцев Донецкой области, 1975 и 1970 годов рождения, правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине открыто 5 360 дел по госизмене и коллаборационизму.

Также напомним, что в Украине вступил в силу закон о коллаборантах. По нему можно получить до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору. Подробно мы разбирали закон в отдельном материале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

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