В Киеве двух дончан-айтишников задержали за работу с РФ и "ЛДНР". Им грозит по пять лет тюрьмы
В Киеве полицейские задержали двух айтишников из Донецкой области. Им объявили о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности. За это злоумышленникам грозит по пять лет тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей столицы.
Мужчинам вменяют "предоставление государству-агрессору и незаконным органам власти, созданным на временно-оккупированной территории, услуг в сфере информационных технологий".
Двое предпринимателей с марта по май обеспечивали функционирование программного обеспечения для РФ и "ЛДНР", считает следствие.
По месту их работы провели обыски, изъяли документы, деньги, флеш-носители и серверы.
Уроженцев Донецкой области, 1975 и 1970 годов рождения, правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине открыто 5 360 дел по госизмене и коллаборационизму.
Также напомним, что в Украине вступил в силу закон о коллаборантах. По нему можно получить до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору. Подробно мы разбирали закон в отдельном материале.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.
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