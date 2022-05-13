На сегодняшний день в Украине открыто 5 360 дел по госизмене и коллаборационизму.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона.

Среди них, по словам генпрокурора, более 1000 - 111-я статья УК (госизмена).

"Этих дел (по коллаборационизму и измене Родине) очень много, их огромное количество. Каждый день в областях, касающихся линии огня, эти дела открываются, выдвигаются подозрения и передаются в суд", - рассказала Венедиктова.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении в госизмене начальнику смены на "Азовстали", который сдал врагу схемы подземных тоннелей.

Также "Страна" сообщала, что СБУ расследует возможную госизмену экс-нардепа Святаша. Его называли кандидатурой РФ в "гауляйтеры Харькова".

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.