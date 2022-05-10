В отношении бывшего народного депутата Дмитрия Святаша проводится расследование по статье "Государственная измена". Его стали подозревать в сотрудничестве с РФ после заявления замминистра инфраструктуры Мустафы Найема о том, что Россия видела Святаша "гауляйтером Харькова".

Об этом сообщает "Суспильне".

По информации издания, депутат Роман Семенуха спросил прокурора о том, готовится ли уголовное производство в отношении Дмитрия Святаша, который, по его данным, находится сейчас в РФ и который "был почти официально объявлен РФ как будущий гауляйтер Харькова".

"Я понимаю, о ком вы говорите, сейчас следователями СБУ, что касается этого лица, проводится досудебное расследование по ст. 111. Харьковская областная прокуратура осуществляет в этом уголовном производстве процессуальное руководство. Я думаю, что в ближайшее время мы примем законное решение", - ответил на это прокурор области Александр Фильчаков.

Ранее замминистра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что "хорошие люди говорят, что в Кремле подготовили кандидатуру будущего гауляйтера Харькова".

"Если помните, был такой Дмитрий Святаш – депутат-регионал и доверенное лицо Виктора Януковича в 2004 году", - утверждал Найем.

Ранее "Страна" писала, что в Испании 4 мая был задержан видеоблогер и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий. В Украине против него расследуется уголовное дело по подозрению в госизмене.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области объявили о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета Надежде Антоновой.