Экс-нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск. Киву обвиняют в госизмене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывы к захвату государственной власти и распространении коммунистической символики. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Дело по Илье Киве уже передано в Украине в суд.

Следователи ГБР установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

Ранее следственный судья разрешил осуществление специального (заочного) досудебного расследования. По инициативе следователей Государственного бюро расследований бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Как писала "Страна", экс-министр МВД Арсен Аваков заявил, что хотел бы застрелить Киву и "так нужно поступать с любым предателем".

Напомним, Кива сбежал в РФ и попросил у Путина российское гражданство и политубежище.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.