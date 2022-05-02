Государственное бюро расследований заявляет о задержании двух доверенных лиц экс-нардепа Ильи Кивы, который сбежал в РФ. Их подозревают в попытках организовать провокации с "титушками" в годовщину событий 2 мая в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram-канале.

Одного из доверенных лиц Кивы задержали в Одесской области. Он, как утверждает ГБР должен был устроить провокации в Одессе и других регионах.

"Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы", - сообщает пресс-служба ГБР.

Второго "помощника" Кивы задержали на Закарпатье.

Также ГБР заявляет, что "установило три десятка "титушек". Проверяется причастность всех задержанных к возможной дестабилизации ситуации в Одессе 2 мая 2022 года.

Напомним, ранее в СНБО заявили о подготовке в Одессе массовых беспорядков ко 2 мая.

Также мы писали о том, что в Одессе с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая объявлен комендантский час. Полиция Одессы официально объяснила, что это связано с годовщиной событий 2 мая 2014 года, когда десятки антимайдановцев погибли в Доме профсоюзов.

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