Полтавская областная прокуратура задержала начальника Миргородской районной военной администрации Виктора Иваненко. Его подозревают в получении полумиллионной взятки.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

По данным следователей, начальник одной из районных военных администраций требовал 500 тысяч гривен за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности. Его задержали уже после перечисления на счет части средств, которые он вымогал.

Скриншот: Facebook/Полтавська обласна прокуратура

Отмечается, что мужчина также является депутатом одного из поселковых советов.

Чиновнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале подтвердил, что на взятке поймали главу Миргородской администрации. Сейчас готовятся документы на увольнение и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Скриншот: Telegram/Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА)

Ранее мы писали, что в Полтаве СБУ провела обыски в горсовете и у мэра Мамая, которого подозревают в разворовывании гуманитарки.

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