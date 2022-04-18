Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании за взятки своего личного врача и ещё 35 медиков.

Об этом он сказал в ходе встречи с министром здравоохранения, генеральным прокурором и председателем Комитета государственной безопасности.

Лукашенко поручил главе Минздрава Дмитрию Пиневичу посетить следственный изолятор, чтобы решить судьбу задержанных. Белорусский президент заявил, что надо определиться, что делать с этими людьми.

"Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности". Печально, что туда попал и лечащий врач президента. Ну я его так в кавычках называю, который не один раз и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон, он един для всех", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что хорошо знает ход "этой операции" и что она началась давно: "Это не сегодня, не вчера началось".

Ранее мы писали, что в прошлом году в Черновцах руководитель перинатального центра попался на взятке.

Также сообщали, как в Днепропетровской области суд оштрафовал врача на 34 000 гривен за фальшивые справки на антиген коронавируса.