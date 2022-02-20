В Ровенской области местный житель заплатит штраф в размере 17 тыс. грн за предложение правоохранителям взятки. Мужчина предлагал 1000 грн за то, что на него не будут составлять протокол за домашнее насилие над женой.

Об этом пишет zaxid.net.

На предупреждение о недопустимости такого поведения нарушитель не обращал внимания, поэтому на него составили протокол. Теперь у мужчины судимость и должен будет на протяжении года выплачивать штраф, потому что является безработным отцом пятерых детей.

Поздним вечером 31 октября прошлого года экипаж Костопольского отделения Ровенской полиции прибыл на вызов о совершении мужем насилия над женой. Правонарушителю Василию Чудиновичу предложили сесть в полицейский автомобиль для оформления протокола, и он сразу начал предлагать "договориться", неоднократно предлагая правоохранителям деньги.

Полицейские предупредили его об уголовной ответственности за предложение взятки, однако мужчина не обращал внимания и положил на подлокотник пять купюр по 200 грн. Поэтому на Василия Чудиновича составили админпротокол о совершении домашнего насилия и открыли уголовное производство за предложение неправомерной выгоды.

Подозреваемый согласился на заключение соглашения о признании вины, которое в феврале утвердил судья Костопольского райсуда Александр Цвиркун. По предложению взятки нарушителя оштрафовали на 17 тыс. грн. Учитывая, что Василий Чудинович имеет на содержании пятерых детей и не имеет источника постоянного заработка, судья принял решение о рассрочке выплаты на год с ежемесячными платежами по 1400-1500 грн.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске 35-летний местный житель угрожал взорвать себя и свою 10-летнюю дочь, если к нему на встречу не придет его бывшая жена. Полиция вела с ним переговоры в течение трех часов. В результате мужчину задержали.

Также "Страна" сообщала, как Тернопольский горрайонный суд привлек к уголовной ответственности женщину за совершение домашнего насилия над ее уже бывшем мужем. Подсудимая признала свою вину и в качестве наказания получила 150 часов общественных работ.