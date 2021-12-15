Тернопольский горрайонный суд привлек к уголовной ответственности женщину за совершение домашнего насилия над ее уже бывшем мужем. Подсудимая признала свою вину и в качестве наказания получила 150 часов общественных работ.

Об этом сообщается в приговоре.

Указано, что в период с ноября 2019 по май 2020 года женщина употребляла алкоголь и нецензурно ругала мужа, угрожала ему физической расправой и психологически давила на него.

В течение этих месяцев в квартиру супругов четырежды приезжала полиция и женщина получала штрафы, суд даже вынес запретительное предписание для нее находится в одной квартире с пострадавшим, но супруги жили в одной квартире и это не принесло результата.

В начале женщина отрицала вину, но согласилась, 1 апреля прошлого года нецензурно оскорбляла мужа и угрожала ему, а что было 24 мая она не помнит. но потом подсудимая полностью признала вину, рассказала о неприязненных отношениях с ее, уже бывшим, супругом и попросила применить к не максимально нестрого наказание.

Соседи, которые выступили на суде свидетелями, подтвердили пьянство жены и постоянные ссоры супругов. Один из соседей рассказал, что мужчина из-за угроз жены часто ходил к нему ночевать.

Женщина получила наказание в виде ста пятидесяти часов общественных работ, также с нее взыскали три тысячи гривен для бывшего мужа. Изначально адвокат заявлял иск на 10 тыс. грн.

Напомним, 58% украинцев считают, что усиление уголовной ответственности за домашнее насилие может стать действенным инструментом предупреждения его проявления.

также сообщалось, что в Украине за домашнее насилие в "коронавирусном" 2020 году осудили в четыре раза больше людей, чем в 2019-м.