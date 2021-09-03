Печерский районный суд Киева обязал Нацполицию зарегистрировать уголовное производство о нападении с зеленкой на Петра Порошенко по статье 346 Уголовного кодекса об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля.

Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности со ссылкой на депутата Киевсовета, генерала СБУ Виктора Кононенко.

Ранее 21-летнему обливателю Илье Пустовгару вменяли только статью о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК), по которой максимальный срок наказания составляет пять лет. По статье об угрозе в отношении госдеятеля его могут посадить за решетку уже на 12 лет.

Постановление Печерского суда об открытии нового дела

Кононенко назвал случай с зеленкой "преступлением зеленой власти против пятого президента Украины" и заявил, что оно очевидно даже для Печерского суда, который многие обвиняют в необъективности.

Ранее о том, что заказ на нападение с зеленкой поступил с Банковой, заявлял и сам Порошенко.

Между тем при самом Порошенко зеленкой обливали людей не раз, причем среди них были не только государственные деятели, но и пожилые женщины. При этом никакого наказания никто за большинство эпизодов вообще не понес.

"Страна" рассказывала, что после случая с зеленкой сторонники главы "Евросолидарности" устроили в сети флешмоб, измазываясь зеленой краской.