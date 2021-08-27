Илья Пустовгар, который во время праздничных мероприятий в День независимости в Киеве облил зеленкой лидера "Евросодарности", бывшего президент Украины, Петра Порошенко, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией вскоре после того, как его отпустили правоохранители.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "ЕС" Александр Погребцкий.

Он написал, что на следующий день после того, как Пустовгар облил экс-президента, он еще находился в Печерском управлении полиции Киева.

Однако уже утром 25 августа, сразу после того, как полиция его отпустила, Илья Пустовгар попал в реанимации Козелецкой районной больницы с алкогольной интоксикацией.

Кроме того, депутат выложил видео из больницы, куда попал обливший Порошенко зеленкой. По словам медиков, он пробыл в медучреждении около шести часов, а в обед его выписали.

Напомним, нападение на Порошенко произошло во время, когда экс-президент участвовал в возложении цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни.

После этого правоохранители оперативно задержали подозреваемого в нападении на бывшего президента. Несколько полицейских, скрутив злоумышленника, практически бегом вели его мимо колонн марша защитников и в конце концов увели за оцепление.

21-летний хулиган житель города Козельца Черниговской области. Полиция изъяла у него баночку из-под жевательных пластинок, в которой он и пронес зеленку. Ему готовят подозрение по ч.1 ст.296 УК Украины - Хулиганство. Это уголовный проступок, за который грозит наказание до 5 лет ограничения свободы.

В то же время у Порошенко заявляли, что за данным инцидентом стоит президент Украины Владимир Зеленский. После этого в Офисе президента Украины отреагировали на это заявление.