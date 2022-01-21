В Ивано-Франковске 35-летний местный житель угрожал взорвать себя и свою 10-летнюю дочь, если к нему на встречу не придет его бывшая жена. Полиция вела с ним переговоры в течение трех часов. В результате мужчину задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Мужчина позвонил в полицию около 02:00 20 января. Он сообщил, что заминировал дверь квартиры и собирается взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена.

На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие экстренные службы. После трехчасовых переговоров с ивано-франковцем правоохранителям удалось зайти в квартиру. Мужчина держал в руках нож и был пьян.

"Благодаря слаженным действиям его задержали. В результате никто не пострадал. Во время осмотра помещения взрывных устройств не обнаружили, однако взрывотехники изъяли страйкбольную гранату", — сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, мужчину ранее привлекали к административной ответственности за домашнее насилие.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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