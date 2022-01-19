В Харькове местного криминального авторитета задержали по подозрению в вымогательстве 250 тысяч долларов у местного бизнесмена за "спокойное ведение бизнеса". Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, злоумышленника взяли на горячем 17 января на проспекте Науки.

По данным источников "Страны" в полиции, правоохранители задержали Михаила Гончаренко по кличке Гончарик, которого считают "правой рукой" харьковского авторитета Князя (Вадим Казарцев), который осенью 2020 года скончался от онкологического заболевания.

Криминальный босс одной из харьковских ОПГ Гончарик требовал у предпринимателя четверть миллиона долларов за выдуманный долг. Его задержали при получении транша в 150 тысяч долларов. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Известно, что при жизни одного из лидеров харьковской преступности Вадима Казарцева по кличке Князь его подручный Михаил Гончаренко играл роль "советника" по силовому решению бизнес-вопросов. Для этого "Гончарик" создал бригаду бандитов из спортсменов - борцов и боксеров.

Напомним, что в июле 2020 года в Харьковской области задержали четырех активных участников организованной преступной группировки, которая действовала под руководством криминального авторитета Князя, имеющего судимость за убийство. Князя среди задержанных не было, ему выписали заочное подозрение в вымогательстве и разбое. А в конце октября 2020 года Князь скончался от болезни в одной из клиник Германии.

Также мы сообщали, что в Харькове банда авторитета "Бороды" представлялась полицией и выбивала деньги у наркоманов.