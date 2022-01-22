В Великобритании Редингский университет вырезал фрагмент с упоминанием о домашнем насилии из древнегреческой сатирической поэмы "Типы женщин" Семонида Аморгского. Это сделали, чтобы не шокировать и не оскорблять студентов с нежной душевной организацией.

Об этом сообщает сайт Ancient Origins.

118-строчное произведение античного автора, жившего в VII-VI веках до н.э., изучают на первом курсе классического факультета. В поэме говорится, что Зевс сделал мужчин и женщин разными и специально создал десять типов женщин, взяв за основу особенности стихий и разных животных. Из десяти типов женщин девять описаны как деструктивные: те, которые связаны с образами свиньи, лисы, собаки, земли, моря, осла, хорька, кобылы и обезьяны. Из всех типов одна только женщина-пчела может стать хорошей женой.

В греческой поэме упоминается домашнее насилие. И хотя на это никто из студентов не жаловался, произведение решили подвергнуть цензуре. Сначала руководство университета просто предупреждало студентов, что поэма являет собой "пример крайнего женоненавистничества", а потом и вовсе решило вычеркнуть фрагменты, "связанные с неприкрытым насилием по отношению к женщинам".

За такой шаг университет подвергся критике. Профессор истории Эксетерского университета Джереми Блэк сказал, что "наивно и не следует в академической среде" редактировать греческий текст. Он также отметил, что такими темпами жертвами цензуры могут стать и другие произведения древности.

Однако в Университете Рединга заявляют, что о цензуре речи нет. Просто конкретная часть поэмы "кажется излишне неприятной и потенциально провоцирующей".

В последнее время классику повсеместно цензурируют и переписывают в угоду современной идеологии толерантности. Так, в Голливуде сняли "Золушку" с гендерно-нейтральной феей.

А издательство Disney запланировало выпуск уже книги о Золушке, в которой главная героиня имеет лишний вес и становится иконой бодипозитива.