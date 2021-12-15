Недавно шотландская полиция заявила о том, что будет следовать новой политике. В намерения полиции Шотландии входит идея регистрировать совершающих изнасилование преступников как женщин, если те при наличии мужских гениталий заявят, что относят себя к другому гендеру — вне зависимости от того, меняли они пол по закону или нет. Логику шотландских правоохранителей не поняли многие известные личности, некоторые даже публично заявили об этом. Например, Джоан Роулинг сравнила это решение с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла, когда гражданам определенной страны внушают противоречивые идеи, с целью уничтожить их критическое мышление.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

На сайте полиции Шотландии опубликована информация о том, что гендер насильника будут прописывать таким, какой он сам попросит. По факту, мужчина, который совершил надругательство над женщиной, может сообщить правоохранительным органам о том, что относит себя к представителям слабого пола и отправиться в тюрьму, где отбывают свой срок шотландские преступницы.

Известная британская писательница Джоан Роулинг, которая прославилась серией романов о Гарри Поттере, раскритиковала новую политику полиции в отношении подозреваемых-трансгендеров, сравнив ее с с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.

По ее мнению, решение полиции Шотландии напоминает прием "двоемыслия", когда людям внушают противоречивые идеи, чтобы отбить у них способность критически мыслить и способность бросить вызов государству.

"Война — это мир. Свобода — это рабство. Невежество — это сила. Насильник с членом — это женщина", - прокомментировала гендерную политику полиции в своем Твиттере Роулинг, цитируя строчки из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".









Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Соединенных Штатах Америки впервые выдали паспорт, где в графе для гендера указан не "мужской пол" или "женский пол", а Х. Госдеп стремится добавить гендерный маркер X для небинарных, интерсексных и гендерно-неконформных людей, подающих заявление на получение паспорта США.

Кроме того, мы также мы писали, что помощник министра здравоохранения Рейчел Левин стала самым высокопоставленным трансгендером в вооруженных силах США. 19 октября она принесла присягу адмирала Корпуса службы общественного здравоохранения страны.