Жителя Бучанского района - судя по всему, военнослужащего ВСУ - подозревают в госизмене. Полиция опубликовала видео задержания мужчины в украинской военной форме.

Соответствующее видео и подробности истории правоохранители обнародовали в Фейсбуке.

Утверждается, что во время оккупации он передавал россиянам данные о местах проживания ветеранов АТО и других лиц, "которые имели в использовании огнестрельное оружие и могли сопротивляться врагу".

Как сообщает полиция, "предатель предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего он был подвергнут пыткам".

Кроме того, подозреваемый, хорошо зная местность Бучанского района, показывал российским армейцам позиции для выгодного расположения их военной техники. По данным следствия, он после деоккупации пытался устроиться на службу в ВСУ, будучи завербованным российской разведкой.

На фото и видео подозреваемый в военной форме. То есть он, видимо, уже был действующим бойцом ВСУ на момент задержания. Теперь ему грозит от 15 лет заключения до пожизненного.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении в госизмене назначенным РФ "руководителям" оккупированной Херсонщины.

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