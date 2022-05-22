Россия готовит наступление на Славянск и продолжает штурм Северодонецка. Также враг продвигается к трассе Лисичанск-Бахмут, которая позволит отрезать Луганскую область от Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Главное из сводки:

Готовится наступление РФ на Славянск. Под обстрелами граница Харьковской и Донецкой областей. В Белгородской области размещены ракетные комплексы "Искандер". Противник вел наступательные и штурмовые действия в Щедрищево, которое является северо-восточной окраиной Северодонецка. Под Бахмутом враг закрепился в районах Триполья, Липового и Васильевки, пытается улучшить свое положение.

Отметим, что Васильевка находится вблизи трассы Лисичанск-Бахмут, которая является "дорогой жизни" для связи Луганской области с остальной Украиной.

Также западные аналитики из Института изучения войны (США) публикуют карту по ситуации на основном театре военных действий - вокруг Северодонецка.

Противник пытается взять в окружение Луганскую область, продвигаясь на север от Попасной и перерезая коммуникации с Бахмутом.

Движение РФ с севера на юг в большой степени ограничивается рекой Северский Донец. Но в ряде мест, судя по картам, ее уже форсировали.

Напомним, что вчера оккупанты взорвали мост в Луганской области, но транспортное сообщение осталось.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.