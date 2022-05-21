Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что за 21 мая россияне убили семь мирных жителей Донецкой области.

Об этом он написал у себя на Facebook.

Три человека убито в Лимане, двое - в Николаевке, один - в Авдеевке и один в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения.

"Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - заявил Кириленко.

Скриншот: Facebook/Павло Кириленко

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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