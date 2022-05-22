В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 22 мая, в которой говорится, что российские войска продолжают наступление в Донецкой области и усиливают обстрелы украинских городов и позиций ВСУ.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Остается угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.

На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели. Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работу по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдавии, обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы русских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

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Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.