Утром во вторник, 24 мая, войска РФ обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду, которая находится в Запорожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По его данным, попадание пришлось по Великой Костромке. Есть разрушения. Люди в результате обстрела не пострадали. Также сообщается, что в Широковской громаде враг попал по полям.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.