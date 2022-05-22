В воскресенье, 22 мая, российские оккупанты обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области. Ракета попала в реку Самара.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По информации Резниченко, люди в результате обстрела не пострадали.

"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Люди не пострадали. Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", - написал глава ОГА.

Ранее мы также писали, что в ночь с 19 на 20 мая российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Россияне ночью дважды ударили по Зеленодольской громаде из минометов и ствольной артиллерии. Под огонь попала Великая Костромка. В результате обстрела в нескольких домах выбило окна. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.