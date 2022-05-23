Минувшей ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов". Два удара пришлось на Апостольскую громаду. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram-канале.

"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском - снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской громаде. Попал между селами. Люди не пострадали", - написал он.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области. Ракета попала в реку Самара.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.