В воскресенье, 22 мая, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Facebook.

"Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон и не забывайте о правиле двух стен!" - написал Сенкевич.

Ранее мы писали, что 18 мая в Николаеве обстреляли Ингульский район. Из-за ракетного удара разрушено несколько частных домов. Спасатели потушили пожар на площади 50 квадратных метров. Сообщается об одном пострадавшем, который получил осколочные ранения.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.