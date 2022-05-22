Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба просит граждан не игнорировать воздушную тревогу, так как угроза ракетных обстрелов остается.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Он отмечает, что буквально сегодня над Фастовским районом сбили очередную вражескую ракету.

Поэтому угрозу следует воспринимать как вполне реальную, при звуках сирены - переходить в укрытие или в надежные места. Кроме того, глава ОВА еще раз напоминает о категорическом запрете фотографировать места попадания снарядов и тем более - публиковать такие снимки.

"К сожалению, после отвода российских войск от территорий столицы и Киевской области не прошла угроза ракетных обстрелов. Сегодня во время воздушной тревоги сбили вражескую ракету над Фастовским районом Киевщины. Однако у жителей области наблюдается тенденция к пренебрежению правилами безопасности. Напомним, что воздушная тревога объявляется тогда, когда силы противовоздушной обороны извещают о движении вражеских самолетов в направлении воздушного пространства Украины или есть подтверждение запуска тактических/баллистических ракет. Точное место, куда может попасть ракета, и какой населенный пункт атакует самолет, сразу определить сложно, поэтому сирены включают каждый раз, как появляется угроза. Просим вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги, услышав сирену – переходите в укрытие или оставайтесь в надежных местах, укрытиях, своих домах и не покидайте их", -написал Кулеба.

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