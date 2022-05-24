Российские войска продолжают обстреливать Северодонецк в Луганской области. За минувшие сутки четыре человека погибли. Под обстрелами был завод "Азот".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

По его словам, в одной многоэтажке в Северодонецке обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще одна была тяжело ранена - она умерла в больнице. Гайдай добавил, что в результате вчерашних обстрелов больше всего пострадали старые районы Северодонецка.

Также губернатор Луганщины заявил о попадании в Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. В Лисичанске наблюдали густой дым со стороны НПЗ, который находится возле обстреливаемой трассы "Лисичанск-Бахмут".

Гайдай добавил, что более 10 домов повреждены в областном центре и Лисичанске. В последнем также есть один раненый.

Напомним, Арестович сообщил, что над Северодонецком нависла угроза окружения. Это подтвердили и в Генштабе ВСУ.

Также мы писали, что военный аналитик Sky News считает, что Северодонецк может стать "вторым Мариуполем".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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