Утром во вторник, 24 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что враг оказывает интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии столкновения и в глуби обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобугском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

Сводка опубликована в Facebook.

По данным Генштаба, в северу от Харькова противник закрепляется на западной и северной окраинах Терновой - поселка вблизи от российской границы.

Враг пытается окружить Северодонецк и Лисичанск, а также выйти на админграницы Луганской области. Россияне намерены форсировать Северский Донец в районе границы Донецкой и Луганской областей. Там развернуты дополнительные силы артиллерии, сообщает Генштаб.

Противник "улучшил тактическое положение" у Василевки - села под Соледаром, которое выходит на трассу Лисичанск-Бахмут, "дорогу жизни" для луганских сил ВСУ.

Противник вчера нанес авиаудар по позициям украинских войск в Белополье Сумской области, пишет Генштаб. Накануне губернатор Дмитрий Живицкий сообщал, что в Белополье обстреливали только гражданские объекты.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Противник переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль. Авиационные подразделения Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, вражескую крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях предыдущего дня, 23 мая.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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