РФ отправила для усиления своей группировки в Черное море один из своих новейших кораблей - "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 больших десантных кораблей и 2 ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов повышается", - сообщает командование.

Напомним, ракетный фрегат "Адмирал Макаров" может стать флагманом Черноморского флота России после затопления сгоревшего ракетного крейсера "Москва".

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