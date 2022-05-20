В Киеве около станции метро "Левобережная" высадили цветочную композицию с изображением известной сцены про русский военный корабль. Подобные композиции на военную тематику появятся в каждом районе столицы.

Об этом сообщает КМДА.

Первой композицией стала знаменитая марка с изображением украинского военного на фоне русского корабля. Это панно размером 14 на 4,5 метра, сформированное из нескольких тысяч цветов разных сортов.

Также отмечается, что, несмотря на военное положение и сложную экономическую ситуацию, в столице работает около 700 озеленителей, которые убирают парки, проводят весенний уход за растениями, удаляют аварийные и сухостойные деревья и высаживают новые.

Напомним, что "Укрпочта" выпустит вторую серию марок про "русский военный корабль" на 40-й день гибели крейсера "Москва".

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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