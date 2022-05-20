Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что проблема дефицита топлива в Киеве исчезнет в конце мая.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в пятницу, 20 мая.

Поворозник признал, что сегодня в столице есть дефицит топлива для горожан для пользования частным транспортом.

"Учитывая то, что изменилась политика правительства в части ценовой по топливу, я абсолютно убежден, что до конца месяца вопрос с топливом уйдет вообще с повестки дня", - сказал первым замглавы КГГА.

Напомним, "Страна" уже не раз подробно писала о топливном кризисе в Украине. В последние дни водителям приходилось выстаивать в огромных очередях и ездить буквально от заправки к заправке в надежде залить хотя бы 10-15 литров горючего. Ценники на волне ажиотажа взлетели.

Вместе с тем, Кабмин уже официально отменил госрегулирование цен на бензин и дизель в Украине. В связи с этим стоимость дизеля не должна была превышать 42,31 гривни, бензина - 39,86 гривен.

Что происходит с топливом после отмены госрегулирования ранее мы подробно рассказывали в отдельном материале.